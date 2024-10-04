İsrail Saldırısında 2 Lübnanlı Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde Nebatiye bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda 2 Lübnanlı hayatını kaybetti.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Nebatiye bölgesindeki Bint Cibeyl'e bağlı Hırbet Silm beldesinde bir evi hedef aldığı belirtildi.

İsrail saldırısında 2 Lübnanlının hayatını kaybettiği aktarıldı.

Lübnan'ın güneyine yönelik İsrail saldırılarının gece boyunca sürdürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun gece yarısından önce Sur kentine bağlı el-Burc eş-Şimali beldesine düzenlediği saldırıda evlerde ciddi hasar meydana geldi.

Sur'un el-Beyada beldesinde Lübnan ordusu karargahı yakınının İsrail ordusu tarafından hedef alınması sebebiyle yaralanmalar yaşandı.

Ayrıca İsrail savaş uçakları Sur'da ez-Zahira ve el-Bostan beldelerini de bombaladı.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1411 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.