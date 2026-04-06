İsrail Saldırısında 2 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
İsrail Saldırısında 2 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

06.04.2026 14:08
İsrail ordusu, Lübnan'da sağlık çalışanlarını hedef aldı; 2 ölü, 1 yaralı. Saldırılar kınandı.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Haris beldesinde doğrudan hedef aldığı 2 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Haris beldesinde sağlık çalışanlarını doğrudan hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda 2 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 1 sağlık çalışanının ağır yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in çatışma bölgelerinde sağlık çalışanlarının korunmasına ilişkin uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, İsrail'in sağlık sektörünü hedef alan sistematik saldırılarının kınandığı ifade edildi.

Hizbullah'a bağlı İslami Sağlık Kurumu, Lübnan'da özellikle Şii nüfusun yoğun olduğu güney bölgelerinde sağlık ve acil durum hizmeti veriyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1461 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında 2 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail Saldırısında 2 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
