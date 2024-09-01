İsrail saldırısında 3 Filistinli öldü, onlarca yaralı - Son Dakika
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İsrail saldırısında 3 Filistinli öldü, onlarca yaralı

İsrail saldırısında 3 Filistinli öldü, onlarca yaralı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşı kampanyasının başlamasından kısa süre sonra El-Ehli Baptist Hastanesi yakınlarını hedef alan saldırısında 3 Filistinlinin öldüğü, onlarcasının yaralandığı belirtildi.

01.09.2024 01:16
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşı kampanyasının başlamasından kısa süre sonra kuzeydeki El-Ehli Baptist Hastanesi yakınlarını hedef alan saldırısında 3 Filistinlinin öldüğü, onlarcasının yaralandığı belirtildi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işbirliğiyle 12 Eylül'e kadar devam edecek çocuk felci aşı kampanyası başlatıldı.

İsrail ise Gazze'deki hükümetin, sağlık ekiplerinin çalışmalarını yürütebilmesi ve çocuklar ile ailelerinin aşıya giderken tehlikeye maruz kalmaması için aşı kampanyası süresince ateşkes yapılması çağrısına kulak asmayıp saldırılarını sürdürdü.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı yazılı açıklamada, dün kampanyanın başlamasından kısa süre sonra El-Ehli Baptist Hastanesi laboratuvar bölümünün bitişiğindeki araziyi hedef alan saldırıda 3 Filistinlinin öldüğünü, onlarcasının yaralandığını ifade etti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi çevresine düzenlediği saldırının, faşistliğinin ve uluslararası toplumun mutlak sessizliğini fırsat bilerek hastaneler ile sivil kurumları hedef alma konusundaki ısrarının teyidi olduğu belirtildi.

Açıklamada, uluslararası topluma bu suçlara engel olma ve aşırılık yanlısı hükümetin (İsrail) uluslararası kanunları ihlal etmesine izin vermeme çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde dün 10 yaş altı çocuklar için çocuk felci aşısı kampanyası başlatılmıştı.

Aşı Kampanyası Teknik Komite Başkanı Mecdi Zuheyr, düzenlediği basın toplantısında, "Çocuk felcine karşı aşı kampanyasına başladık. Kampanyayla kuzeyden güneye Gazze Şeridi'nin tüm kentlerindeki çocukların yüzde 90'ından fazlasına ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail saldırısında 3 Filistinli öldü, onlarca yaralı - Son Dakika

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