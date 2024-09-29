İsrail Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'nden kaynaklar, İsrail ordusunun kente düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, birçok Filistinlinin yaralandığını bildirdi.
Görgü tanıkları da İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) Gazze kentindeki Belediye Parkı yakınında bir grup Filistinliyi hedef aldığını aktardı.
Filistin sağlık ekipleri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Riyazus Salihin Camisi yakınında bulunan Filistinlileri hedef aldığını bildirdi.
Saldırıda 1 kişinin öldüğü ve yaralananların olduğu kaydedildi.
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