İsrail Saldırısında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneybatısındaki Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde bir evi bombaladı.

İsrail bombardımanında 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırısında 1 çocuk, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında da 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 164 Filistinli öldürülmüş, 84 bin 832 kişi yaralanmıştı

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.