BAALBEK, 22 Ekim (Xinhua) -- İsrail saldırıları sonucu Lübnan'ın Baalbek kentinde oluşan hasar, 21 Ekim 2024.
Lübnanlı resmi kaynaklara göre, Pazartesi günü İsrail'e ait bir insansız hava aracının Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde bir eve düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › İsrail Saldırısında 6 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?