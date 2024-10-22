İsrail Saldırısında 6 Ölü, 8 Yaralı

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BAALBEK, 22 Ekim (Xinhua) -- İsrail saldırıları sonucu Lübnan'ın Baalbek kentinde oluşan hasar, 21 Ekim 2024.

Lübnanlı resmi kaynaklara göre, Pazartesi günü İsrail'e ait bir insansız hava aracının Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde bir eve düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)