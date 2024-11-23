İsrail Saldırısında 8 Ölü, 9 Yaralı

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İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde bir binayı hedef alması sonucu 4'ü çocuk, 8 kişi öldü.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine bağlı Şemsitar beldesinde 3 katlı bir binayı hedef aldı.

İsrail saldırısında 4'ü çocuk, 8 kişinin hayatını kaybetti, 4'ünün durumu "kritik", 9 kişi yaralandı.

Hedef alınan binada enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Aynı beldede düzenlenen başka bir saldırıda 5 kişilik ailenin tüm fertleri ölmüştü

İsrail ordusunun, Şemsitar beldesinde başka bir eve düzenlediği saldırıda anne ve 4 evladından oluşan 5 kişilik ailenin tüm fertleri hayatını kaybetmişti.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İsrail, Dahiye bölgesi başta olmak üzere başkent Beyrut'u da sık sık hava saldırıları ile hedef alıyor.