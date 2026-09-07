İsrail saldırısında annesini kaybeden Gazzeli çocuk, ney üfleyerek yaşama tutundu - Son Dakika
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İsrail saldırısında annesini kaybeden Gazzeli çocuk, ney üfleyerek yaşama tutundu

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İsrail saldırısında annesini kaybeden 14 yaşındaki Azmi Mahir Ayyaş, dedesinin plastik borudan yaptığı neyle acısını dindirmeye çalışıyor. Ney üfledikçe annesini hatırladığını ve savaşın acısını unuttuğunu söyleyen Ayyaş, bu enstrümanı çalmada ustalaşmak istiyor.

İsrail saldırısında annesini kaybeden Gazzeli çocuk Azmi Mahir Ayyaş (14), hayatının sona erdiğini düşünürken "ney"le yeniden yaşama tutundu.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yaşayan Ayyaş ailesi, İsrail ordusunun, saldırılar sürerken bölgeyi boşaltmalarını istemesiyle Zevayide'ye göç etti.

Ancak "ölüm" orada da peşlerini bırakmadı. Göç etmelerinden yaklaşık bir hafta sonra İsrail'e ait "quadcopter" tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) bölge taranmaya başladı.

Ocak 2024'te bir gün, sabah kahvaltısı yaparlerken quadcopter'ten açılan ateşle Ayyaş'ın annesi vuruldu.

Hayatının sona erdiğini düşündü

Saldırı şokuyla ilk başta ne olduğunu anlamadıklarını, sonra annesini hastaneye kaldırdıklarını söyleyen Ayyaş, "Annemi hastaneden kefenle çıkardılar." diyerek normal başlayan bir günün nasıl faciayla bittiğini anlattı.

Ayyaş, "O an hayatım sona ermiş gibi hissettim." diyerek, bir süre sonra bu acıyı unutmak ve oyalanmak için bir şeyler yapması gerektiğine karar verdiğini ifade etti.

Annesinin vefatından sonra Han Yunus'a gittiklerini ve orada dedesinin ona ney çalmayı öğrettiğini kaydeden Ayyaş, yokluğun hüküm sürdüğü Gazze'de bu serüvenin nasıl başlayıp ilerlediğini şöyle anlattı:

"Dedem plastik borudan yaptığı neyi çalıyordu. Plastik neyden çıkan ses hoşuma gitti ve bu aleti çalmayı öğrenmem lazım dedim. İlk çalmaya başladığım zamanlar üflediğimde başım dönüyordu ama yine de devam etmeliyim dedim."

Ney, acısına ortak oldu

"Bugün her ney üfleyişimde annemi hatırlıyorum ve onu her hatırladığımda ya da üzüldüğümde de ney üflüyorum. 3 yıldır savaştayız, oyun oynayacak yerimiz ya da oyuncağımız yok. Ney, bana 3 yıldır yaşadığımız bu acıyı unutturuyor." diyen Ayyaş, yaşadığı ayrılık ve kaybın ney ile hafiflediğini söyledi.

Ayyaş, bu enstrümanı çalma konusunda ustalaşmak istediğini kaydederek, "Gazzeli çocuklar yetenekli. Annemin de bu yeteneğimi görmesini isterdim." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail saldırısında annesini kaybeden Gazzeli çocuk, ney üfleyerek yaşama tutundu - Son Dakika

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