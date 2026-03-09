İsrail Saldırısında Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef almayı sürdürüyor.

Kentin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Keşku Caddesi'nde bir araya gelen siviller, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) hedefi oldu. Saldırıda 30 yaşındaki İmad Fulful yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları, saldırının gerçekleştiği bölgenin ateşkes anlaşması uyarınca İsrail ordusunun kontrolü dışında kalan bir alan olduğunu belirtti. Hayatını kaybeden gencin cenazesi ve yaralılar, Gazze'nin orta kesimindeki Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.

Öte yandan, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı. Sağlık kaynakları, yaralanan 40 yaşındaki Randa Nasrullah Ahmed el-Buyuk'un tedavi edilmek üzere Nasır Hastanesi'ne getirildiğini bildirdi.