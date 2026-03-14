İsrail Saldırısında Bir Filistinli Kadın Öldü

14.03.2026 15:58
İsrail ordusunun Gazze'de açtığı ateş sonucu 54 yaşındaki bir Filistinli kadın hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampının doğusunda ateş açması sonucu bir Filistinli kadın hayatını kaybetti.

Sağlık yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun, Megazi Mülteci Kampının doğusunda ateş açması sonucu 54 yaşında bir Filistinli kadının yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 658 kişi hayatını kaybederken, 1754 kişi yaralandı.

İsrail'in, ABD desteğiyle, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Film sahnesi gibi! Maça verilen mola bu kez iftar için değil atılan füzeler için
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
