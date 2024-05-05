İsrail Saldırısında Çok Sayıda Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Saldırısında Çok Sayıda Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırısında Çok Sayıda Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilenlerin bulunduğu bir okulun yakınına düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar sonucunda on binlerce Filistinli zorla yerinden edilerek çeşitli okullara ve barınma merkezlerine gitmek zorunda kaldı. Hamas'ın İsrail'e karşılık verme gerekçesiyle düzenlediği saldırılarda ise İsrail'in açıklamasına göre 1200 İsrailli öldü, 5 bin 132 kişi yaralandı. Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda ise en az 34 bin 683 Filistinli öldürüldü, 78 bin 18 kişi yaralandı. İsrail ordusu ise saldırılarda 608 askerinin öldüğünü duyurdu.

05.05.2024 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde zorla yerinden edilenlerin bulunduğu bir okulun yakınına düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Nuseyrat Mülteci Kampında zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu Cauni okulunun girişi yakınlarına saldırı düzenledi.

Saldırıda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle on binlerce Filistinli, yaşadıkları bölgelerden zorla yerinden edilerek çeşitli okullara ve barınma merkezlerine gitmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 683 Filistinli öldürüldü, 78 bin 18 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 264'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 608 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 496 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında Çok Sayıda Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:29 Meteoroloji’den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm Meteoroloji'den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm
19:21 Dışişleri Bakanı Fidan: İran-İsrail gerginliği büyük bir savaşın habercisi olabilir Dışişleri Bakanı Fidan: İran-İsrail gerginliği büyük bir savaşın habercisi olabilir
19:17 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak
17:36 İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi
12:29 Çatalca’daki “bungalov hırsızlığı“ olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış Çatalca'daki "bungalov hırsızlığı" olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış
21:54 Röportaj saniyeler sürdü Bülent Uygun’dan çok konuşulacak açıklama Röportaj saniyeler sürdü! Bülent Uygun'dan çok konuşulacak açıklama
21:43 Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe’nin önüne geçtik Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe'nin önüne geçtik
21:14 Durdurabilene aşk olsun Icardi, kariyer rekorunu kırdı Durdurabilene aşk olsun! Icardi, kariyer rekorunu kırdı
20:50 Galatasaray, Sivassspor’u 6-1 mağlup etti Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti
20:01 Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
18:47 Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun’u ıslıkladı Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun'u ıslıkladı
18:07 İsrail polisi Al Jazeera’nın Doğu Kudüs’teki ofisine baskın düzenledi İsrail polisi Al Jazeera'nın Doğu Kudüs'teki ofisine baskın düzenledi
17:30 Şırnak sele teslim olmadı Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti Şırnak sele teslim olmadı! Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti
17:20 Aralarında sorun mu var Kadroya alınmayan Bonucci’den şaşırtan paylaşım Aralarında sorun mu var? Kadroya alınmayan Bonucci'den şaşırtan paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 22:10:22. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Saldırısında Çok Sayıda Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement