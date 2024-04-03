İsrail Saldırısında Hayatını Kaybeden Filistinli Anne, İkiz Bebeklerinin Bayramlık Kıyafetlerini Enkaz Altından Çıkardı - Son Dakika
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İsrail Saldırısında Hayatını Kaybeden Filistinli Anne, İkiz Bebeklerinin Bayramlık Kıyafetlerini Enkaz Altından Çıkardı

Filistinli Ranya Ebu Anze'nin, 11 yıllık bekleyiş, acı, umut ve dualarından sonra kavuştuğu ikiz bebeklerine ilk bayramlarında yeni kıyafetlerini giydirme hayali de çocukları gibi İsrail ordusunun kurbanı oldu. İsrail ordusunun, geçen ay Gazze'de evlerini hedef alması sonucu Ebu Anze'nin 5 aylık ikiz bebekleri Naim ve Visam ile eşi hayatını kaybetti.

03.04.2024 23:13
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Filistinli Ranya Ebu Anze'nin, 11 yıllık bekleyiş, acı, umut ve dualarından sonra kavuştuğu ikiz bebeklerine ilk bayramlarında yeni kıyafetlerini giydirme hayali de çocukları gibi İsrail ordusunun kurbanı oldu.

İsrail ordusunun, geçen ay Gazze'de evlerini hedef alması sonucu Ebu Anze'nin 5 aylık ikiz bebekleri Naim ve Visam ile eşi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde eşi ve çocuklarıyla birlikte hayallerini de yitiren Ebu Anze, yerle bir olan evinin enkazında İsrail ordusunun saldırısında yaşamını yitiren çocuklarından geriye kalan hatıraları aradı.

Filistinli anne, evlatlarına ramazan bayramında giydirmeyi hayal ettiği bayramlıkları bulabilmek için yıkılan evinin enkazını çıplak elleriyle uzun süre kazdı.

Saatler süren, her anlamda acı dolu aramanın ardından Ebu Anze, üzerinde isimlerinin yazılı olduğu ölen çocuklarının giyemediği kıyafetlerini enkaz altından çıkarmayı başardı.

Ebu Anze'nin çıkardığı kıyafetlerin üzerinde "Bu Ebu'l-Verd lakaplı Naim'in, bu da kız kardeşi Visam'ın elbiseleri" yazıyordu.

11 yıllık çocuk hasreti

Filistinli kadın, maddi imkansızlıkların gölgesinde bir kısmı başarısızlıkla sonuçlanan birçok tedavi gördü ve 11 yıl çocuk hasreti çekti.

Ciddi sıkıntıların ardından ikiz çocuk sahibi olan Ebu Anze çiftinin mutluluğu, İsrail savaş uçaklarının gece vakti evlerini hedef alan saldırısıyla, evleriyle birlikte yerle bir oldu.

Aileden tek kurtulan Ranya Ebu Anze için en zoru, yıkılan evlerinin enkazında eşi ve çocuklarının cansız bedenini görmekti.

Ebu Anze, yıkıntıların arasında çocuklarını gördüğünde, hayatta oldukları umuduyla onları oradan çıkaracak yardımın gelmesi için "Çocuklarım, çocuklarım." diye bağırsa da bu onları kurtarmaya yetmedi.

"Eşimin ve çocuklarımın öldüğünü göreceğimi hiç düşünmezdim"

Filistinli acılı kadın, evinden geriye kalan yıkıntıların üzerinde gözyaşları içinde AA muhabirine, "Bu benim yıkılan evim, bombalandığında biz uyuyorduk. Eşimin ve çocuklarımın öldüğünü göreceğimi hiç düşünmezdim. Biz (eşimle) mutlu anılarla dolu, keyifli ve güzel yıllar geçirdik." dedi.

Saldırı anına ilişkin Ebu Anze, "Bombardımanda patlama sesi duymadım ama kendimi eşimin ve çocuklarımın üzerine düşen enkazın altında buldum." dedi.

Filistinli anne, 11 yıllık hasret ve bekleyişin ardından çocuklarıyla yeteri kadar vakit geçiremediğinden yakındı.

Her zaman çocukları kucağındayken bir ramazan ayı ve bayramı geçirme hayali kurduğunu söyleyen Ebu Anze, çocuklarının masum bir şekilde neşe içinde bayramlıklarını giymesini istediğini belirtti.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona yaklaştığı Gazze'de İsrail ordusunun daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği, güneyde Mısır sınırında yer alan, İsrail saldırılarından önce 280 bin olan Refah kentinin nüfusu yerinden edilen Filistinlilerin gelişiyle 5 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Uluslararası çevrelerin uyarılarına ve karşı çıkmasına rağmen İsrail, Refah'a kara saldırısı söylemlerini artırmasıyla birlikte kente yönelik hava saldırılarını da hız kesmeden sürdürüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 32 bin 975 Filistinli öldürüldü, 75 bin 577 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Çocuk, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında Hayatını Kaybeden Filistinli Anne, İkiz Bebeklerinin Bayramlık Kıyafetlerini Enkaz Altından Çıkardı - Son Dakika

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