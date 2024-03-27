İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıda kız kardeşini kaybeden 11 yaşındaki Leyyan'ın acı dolu vedası

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda kız kardeşini kaybeden 11 yaşındaki Leyyan'ın kardeşi Seca'ya son vedası yürekleri burktu.
Gazze Şeridi'nin orta kısmındaki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesinin avlusunda onlarca naaş toprağa verilmeyi bekliyor.
Hastanenin avlusu İsrail'in saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana sevdiklerine son kez veda eden Filistinlilerin acı dolu görüntülerine sahne oluyor.
Bu kişilerden biri de 11 yaşındaki kız çocuğu Leyyan. Babasının teşvikiyle kardeşinin cansız bedenine yaklaşan Leyyan, hayatının birçok aşamasında mutluluğunun kaynağı kız kardeşinin yüzüne son kez bakabilmek için yanına gitti.
Uzun, örgülü saçlarıyla Leyyan, oyunlar oynadığı ve yakın zamana kadar yanında olan kız kardeşinin başını öperken derin bir üzüntü içindeydi.
Saldırılar iki kız kardeşin mutluluğunu da hedef aldı
İsrail'in Gazze Şeridi'nde neredeyse 6 aydır devam eden ve binlerce çocuğun ölümüne neden olan saldırıları iki kız kardeşi birbirinden ayırdı.
Mutluluk dolu çocukluk zamanları saldırıların başlamasıyla birdenbire değişti. Küçük Leyyan, Gazze Şeridi'ne saldıran İsrail savaş uçaklarının seslerine rağmen sadece kardeşiyle keyifli vakit geçirmeye çalışıyordu.
İsrail uçakları, 22 Mart Cuma günü Deyr el-Belah kentinde Filistinlilere ait evleri bombalayarak onlarca Filistinliyi öldürdü ve yaraladı.
O gün kardeşinden ayrılan Leyyan'ın, kardeşiyle yaşadığı mutluluk dolu anılardan başka elinde hiçbir şeyi kalmadı.
Kız kardeşine son vedasını yapan Leyyan'ın dudaklarından dökülen "Canım kardeşim, Allah sana merhamet eylesin" ifadeleri çevresindekileri de üzüntüye boğdu.
-İsrail çocukları hedef alıyor
BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini 13 Mart'ta, Gazze'de öldürülen çocuk sayısının son 4 yılda dünya genelinde yaşanan savaşlarda öldürülen çocukların sayısının toplamından fazla olduğunu açıkladı.
Lazzarini, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocuklara ilişkin istatistikleri "şok edici" şeklinde nitelerken "Bu çocuklar üzerinde yürütülen bir savaş. Çocukların gelecekleri üzerine yürütülen bir savaş." ifadelerini kullandı.
Dünya genelinde son dört yılda yaşanan savaşlarda öldürülen çocuk sayısı 12 bin 193 olarak açıklanırken İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında öldürülen çocuk sayısı 14 bin 300'e yaklaştı.
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