İsrail Saldırısında Kızılhaç Görevlisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
İsrail Saldırısında Kızılhaç Görevlisi Hayatını Kaybetti

12.04.2026 22:05
Lübnan Kızılhaçı mensubu 2 sağlık görevlisinden biri İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde "doğrudan hedef aldığı" Lübnan Kızılhaçı mensubu 2 sağlık görevlisinden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in uluslararası insancıl hukuku ihlal ederek, Lübnan'ın güneyindeki Beyt Yahun beldesinde Lübnan Kızılhaç mensubu sağlık ekibini "doğrudan hedef aldığı" belirtildi.

İsrail saldırısında 1 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği, 1'inin de yaralandığı aktarıldı.

Hayatını kaybeden sağlık çalışanı için taziye mesajı içeren açıklamada, İsrail'in ihlallerinden sorumlu olanların hesap vermesi için konunun uluslararası mahkemelere taşınacağı kaydedildi.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Beyt Yahun beldesinde saldırı düzenlenen bir noktaya giden Lübnan Kızılhaçı mensuplarını hedef aldığı aktarılmıştı.

İsrail saldırısı nedeniyle 2 Lübnan Kızılhaçı mensubunun yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu son günlerde Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti ve çevresindeki beldelere saldırılarını yoğunlaştırdı.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 55 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında Kızılhaç Görevlisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail Saldırısında Kızılhaç Görevlisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
