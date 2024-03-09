İsrail saldırısında ölen annesinin karnından alınan bebek yakınlarından haber alınamıyor

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda ölen annesinin karnından sezaryenle alınan Sümeyye bebeğin hiçbir yakınından haber alınamıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na 23 Aralık'ta düzenlediği saldırıda ölen annesi Henadi Ebu Amşe'nin karnından başarılı bir operasyonla sezaryenle alınan bebek 77 günlük oldu.

Yakınlarından haber alınamayan isimsiz bebeğe bu sürede bakım hizmeti veren hastane personeli, İsrail saldırısı sonucu Bureyc Mülteci Kampı'nda öldürülen meslektaşlarını hatırlamak için Sümeyye ismini verdi.

İsrail saldırıları sebebiyle annesiz kalan bebek, Aksa Şehitleri Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesindeki tedavisi tamamlanmasına rağmen yakınlarından haber alınamadığı için hastanede gözetim altında tutuluyor.

Hastanenin Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde görevli Doktor Verde el-Avavide, AA muhabirine bebeğin "acı dolu" hikayesini anlattı.

İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda annesinin başından ağır yaralanarak hayatını kaybettiğini ve El-Avde Hastanesine getirildiğini aktaran Avavide, sağlık ekiplerinin, bebeği kurtarmak için anneye acilen sezaryen operasyonu gerçekleştirdiğini ve bebeğin anne rahminden alındığını söyledi.

Doğumun ardından bebekteki tüm yaşam belirtilerinin durduğunu hatırlatan Avavide, sağlık personelinin bebeği kalp masajı yaparak hayata döndürdüğünü paylaştı.

Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesinde hayata gözlerini erken açan bebeğin Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesindeki Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesine getirildiğini ifade eden Avavide, bebeğin şuana kadar ailesinden ve hiçbir yakınından haber alınamadığını kaydetti.

Annesinin kucağından, şefkatinden ve sevgisinden mahrum kalan bebek için çok büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Avavide, hastane personelinin bebeği, kendi çocukları gibi sevdiğini ve onun için gereken ihtimamı gösterdiğini vurguladı.

Bebeğin doğumun ardından yoğun bakıma alındığını ve solunum cihazına bağlandığını belirten Avavide, "Durumu çok ağırdı. Annesi vefat edince rahimde oksijensiz kalmıştı. İki hafta sonra toparladı ve yoğun bakımdan çıkarıldı." dedi.

Bebeğin artık normal şekilde nefes alabildiğini ve tamamen mamayla beslediklerini aktaran Avavide, "Hastanede kaldığı süre boyunca kimse bebeği sormak için gelmedi. Babası bebeğin yoğun bakıma girdiği ilk gün hastanedeydi ancak daha sonra bebeği görmek için kimse gelmedi. Bebeğin durumu iyi. Hastaneden taburcu etmemiz gerekiyor ama yakınlarından ne arayan var ne soran. Ne olacak bilmiyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 878 Filistinli öldürüldü, 72 bin 402 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 247'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 587 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti.