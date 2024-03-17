İsrail saldırısında ölen çocuklarına görüntülü olarak veda etmek zorunda kalan Filistinli baba

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda 3 çocuğu öldürülen Filistinli baba, Mısır'da olduğu ve bölgeye gidemediği için evlatlarına görüntülü olarak veda etmek zorunda kaldı.

İsrail'in Gazze'nin orta kesimine düzenlediği saldırıda birisi 2 aylık olmak üzere 3 kardeş hayatını kaybetti.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, öldürülen çocukların babası 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırıları sırasında Mısır'daydı.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'ye girişin mümkün olmadığı bu süreçte Filistinli baba, ailesini Mısır'a tahliye için uğraşıyordu.

Filistinli babanın 3 çocuğu bu sabah İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimine düzenlediği saldırıda öldürüldü.

Gazze'ye gidemeyen acılı baba İsrail saldırısında öldürülen çocuklarına görüntülü olarak veda etmek zorunda kaldı.

Sosyal medyada yer alan görüntüde, Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan ancak Gazze'de saldırılar altındaki ailesini tahliye etmeye çalışan Filistinli bir babanın yürek burkan anlarına yer verildi.

Gazze'deki ailesini yanına getiremeden İsrail ordusunun saldırılarında kaybeden acılı baba, cep telefonuyla görüntülü görüştüğü yakınlarına, yaşamını yitiren 2 aylık bebeği ve küçük 2 çocuğunun cansız bedenlerini göstermelerini istiyor.

Filistinli babanın, telefonun diğer ucundaki 2 aylık bebeğini kucağında tutan kişiye seslenerek, "Benim için (çocuklarımı) öpün" dediği duyuluyor.

Bebeği kucağında tutan yakını ise Filistinli baba için küçük bebeğin her iki yanağından da defalarca öpüyor.

Telefonun yerde yatan diğer iki küçük çocuğa çevrilmesi üzerine onlarla da görüntülü olarak veda etmek zorunda kalan babanın isteği üzerine, yakınları, iki küçük çocuğun cansız bedenlerine yaklaşarak yanaklarını okşuyor ve öpüyor.

Bebeği kucağında tutan kişi ise, acılı baba için, "Çocuklarını Mısır'a götürecekti." ifadelerini kullanıyor.