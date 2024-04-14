İsrail saldırısında yaralanan aile Gazze dışında tedavi olmak istiyor - Son Dakika
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İsrail saldırısında yaralanan aile Gazze dışında tedavi olmak istiyor

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde düzenlediği saldırıda ağır yanıklarla yaralanan Karmut ailesi, Gazze dışında tedavi olmak istiyor. Ancak hastanelerin hizmet dışı bırakılması ve tıbbi malzeme girişinin engellenmesi nedeniyle gerekli sağlık hizmetine erişemiyorlar. Aile fertleri aylardır tedavi olmayı ve eski sağlıklarına kavuşmayı umut ediyor.

14.04.2024 13:29
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İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesindeki evlerine düzenlediği saldırıda vücutlarında ileri derece yanıklar oluşan ve yaklaşık 3 aydır dinmeyen ağrılarla boğuşan Karmut ailesinin fertleri, Gazze dışında tedavi olmak istiyor.

İsrail'in Gazze'ye 191 gündür aralıksız devam eden saldırılarında yaralanan on binlerce sivil, hastanelerin hizmet dışı bırakılması ve bölgeye tıbbi malzeme girişinin engellenmesi nedeniyle gerekli sağlık hizmetine erişemiyor.

İsrail saldırısında ciddi şekilde yaralanan Karmut ailesinin fertleri de aylardır tedavi olmayı ve eski sağlıklarına kavuşmayı ümit ediyor.

Halihazırda Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nde tedavi gören 28 yaşındaki Şeyma Karmut, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Saldırıda, aile fertlerinin vücutlarında çeşitli derecelerde yanıklar oluştu

İsrail ordusunun, 19 Aralık akşamı evlerine topçu ateşiyle saldırdığını anlatan Şeyma, saldırının şiddetinden evden çıkamadıklarını, odadan odaya koşarak saklanmaya çalıştıklarını belirtti.

Korunmak için mutfağa geçtikleri sırada buraya isabet eden top mermisiyle tüpün alev alması sonucu alevler içinde kaldıklarını kaydeden Şeyma, gece saat 03: 00'e kadar bir hastane ya da sağlık merkezine gidemediklerini ve vücutlarında meydana gelen yanıkların acısıyla kıvrandıklarını söyledi.

Kardeşi ve küçük oğlunu kaybetti

Gece 03: 00'ten sonra Cibaliya Tıp Merkezine ulaştıklarını kaydeden Şeyma, İsrail ordusunun tıp merkezini de vurduğunu, bunun üzerine bir okula sığındıklarını ve İsrail ordusunun 5 gün sonra okulu da kuşatma altına aldığını ifade etti.

Şeyma bundan sonraki süreci şöyle anlattı:

"Şifa Hastanesine ulaşıncaya kadar bu şekilde 1 ay acı ve 'yangınlar' içinde kaldık. En küçük çocuğum Şifa Hastanesine vardığımızda hayatını kaybetti. Kardeşim de aynı şekilde tedavi olamadığı için hayatını kaybetti. (Geriye kalan) 3 çocuğum ve ailemle birlikte Şifa Hastanesinde 1 ay kaldık. Gördüğümüz tedavi yaralarımızın basit bir şekilde sarılması ve ağrı kesici verilmesinden ibaretti. Buna tedavi denemez."

3 aydır acı çekiyorlar

İsrail askerlerinin daha sonra Hastaneyi kuşatma altına aldığını ve yaralı olmalarına rağmen onları hastaneden çıkmaya zorladığını kaydeden Şeyma, son çare olarak güneye gitmeyi düşündüklerini ve bir hastane bulma umuduyla kilometrelerce yürümek zorunda kaldıklarını belirtti.

"3 aydır bu yanıklarla birlikte biz de yanıp kavruluyoruz. Geceleri, ağrıdan ve yanma hissinden ötürü uyuyamıyorum. Ellerim, ayaklarım ve sırtım yandı, neredeyse bütün vücudum 3. derece yanık. Yemeğimi kendim yiyemiyorum, vurulan iğneler sebebiyle sağ bacağımı hareket ettiremiyorum. Kendi kendime ayağa kalkamıyorum, yiyemiyorum, ihtiyacımı göremiyorum." diyen Şeyma, tek temennisinin, Gazze dışına çıkıp tedavi olmak olduğunu ifade etti.

"Çocuklarım kız mı erkek mi belli değil"

Çocuklarının vücutlarındaki ağır yanıklar nedeniyle yüz ve ellerinin şeklinin değiştiğini ve bunları düşündükçe her gün ağladığını kaydeden Şeyma, "Çocuklarımın günahı neydi de yüzleri bu hale geldi. Kız mı erkek mi oldukları belli olmuyor. Kaybettiklerimiz yetmez mi? Evlerimizi ve çocuklarımızı kaybettik. Tedavi olmak istiyoruz." diye konuştu.

Şeyma'nın kocası Abdullah ise saldırı olduğu sırada Refah'ta olduğu için yanmayan tek kişi oldu. Refah'a geldikten yaklaşık 2 ay sonra evinin vurulduğunu ve ailesinin yandığı haberini aldığını kaydeden Abdullah, küçük oğlunun ölümünü ise 20 gün boyunca ondan gizlediklerini aktardı.

Abdullah, eşi ile çocuklarının dışarıda tedavi görecekler listesine alındığını ancak Kızılhaç'ın onları alıp sınır kapısına götüreceği gün İsrail ordusunun Şifa Hastanesine baskın düzenlediğini ve bu imkanın da ellerinden alındığını aktardı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail saldırısında yaralanan aile Gazze dışında tedavi olmak istiyor - Son Dakika

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