İsrail Saldırısında Yaralanan TRT Arabi Ekibi Türkiye'ye Getirildi - Son Dakika
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İsrail Saldırısında Yaralanan TRT Arabi Ekibi Türkiye'ye Getirildi

03.07.2025 14:23
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TRT Arabi kameramanı ve muhabiri, Gazze'deki saldırıda yaralanarak Türkiye'ye tahliye edildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan TRT Arabi kameramanı ile muhabiri, Anadolu Ajansına (AA) yaşadıklarını anlattı.

İsrail'in saldırılarında yaralanan ve sağ bacağı ampute edilen TRT Arabi kameramanı Sami Mohammed Abdullah Shehada ve yaralanan TRT Arabi muhabiri Sami Fuad Mahmoud Barhoom ile 2 hasta, ilk olarak Gazze'den Ürdün'e götürüldü.

Tahliye edilen 4 kişi, beraberindeki 7 refakatçiyle Amman Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla önce İstanbul Havalimanı, ardından Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirdi.

Uçaktakiler, havaalanında hazır bekletilen ambulanslarla Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

"Bizi ölümden kurtardılar"

Tedavi gördüğü hastanede AA muhabirine konuşan TRT Arabi kameramanı Shehada, İsrail ordusundan çok uzak bir noktada çekim yaptıkları sırada saldırıya uğradıklarını anlattı.

Saldırıda bacağının koptuğunu belirten Shehada, "Ama bilincim yerindeydi. Baktım, ayağımın koptuğunu gördüm ve tehlikeli bölgeden çıkmak için kendimi sürükledim, çok kan kaybediyordum. Kemerimi çıkardım, onu bölgeye bağladım." dedi.

Sonrasında hastaneye götürüldüğünü kaydeden Shehada, şöyle konuştu:

"Türk hükümetine teşekkür ederim, bizi buraya getirmek için çok uğraştılar. Bizi ölümden kurtardılar. 100 binden fazla insan var orada, şu an yaralı ve tedavi bekliyor. Aralarında çok ağır durumda olanlar var. Gazze'deki sağlık sisteminin durumu çok kötü. Özellikle basın ve sağlık personeli, doktorlar, İsrail tarafından hedef alınıyor."

"Türk girişimleri sayesinde ailemle buluşacağım"

TRT ekibinin basın aracına, silahlı insansız hava aracıyla yapılan saldırı sonucu yaralanan muhabir Barhoom da uğradıkları saldırının hemen ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve TRT Arapça'nın, Türkiye'ye getirilmeleri için birçok girişimde bulunduğunu söyledi.

Bu süreçte Türkiye'nin Uluslararası Sağlık Örgütü ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Barhoom, "Burada hem hüzün hem de sevinç yaşıyorum. Üzüntüm, arkadaşlarımı katliamın ortasında bırakmamdan kaynaklanıyor. Bir yandan mutluyum çünkü 1,5 senenin ardından Türk girişimleri sayesinde ailemle buluşacağım." dedi.

Çalışmalarına tedavisinin ardından devam edeceğini dile getiren Barhoom, "Biz buraya gezmek için gelmedik. Bizim çalışmalarımız Gazze dışında da devam edecek. Biz istiyoruz ki uluslararası bütün basın kuruluşlarının Gazze'ye girmelerine izin verilsin. Savaşın başladığı ilk günden bu yana İsrail, hiçbir yabancı basının girmesine izin vermedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında Yaralanan TRT Arabi Ekibi Türkiye'ye Getirildi - Son Dakika

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