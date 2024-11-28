İsrail Saldırısında Yol Yeniden Yapılıyor

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- Suriye'de İsrail saldırısında kapanan yolda çalışmalar başladı, geçici yol açıldı

ŞAM - İsrail saldırısında hasar gören Suriye'nin Jdeidet Yabous sınır kapısını Lübnan sınırına bağlayan uluslararası yolu yeniden açmak için çalışmalar başlarken, trafik akışı için geçici bir yol oluşturuldu.

İsrail, Suriye'de çok sayıda noktaya saldırı düzenlerken, saldırıların izlerini ortadan kaldırmak için çalışmalar yürütülüyor. Suriyeli yetkililer, İsrail güçlerinin geçtiğimiz ay düzenlediği saldırıda hasar görerek kapanan Jdeidet Yabus sınır kapısını Lübnan sınırına bağlayan uluslararası yolda çalışma başlatıldığını bildirdi. Yetkililer, yolu yeniden trafiğe açmak için çalışmalara başlandığını ve çalışmalar tamamlanana kadar geçici bir yol açıldığını aktardı.

İsrail bir kez daha sınıra saldırmıştı

İsrail güçleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın Hizbullah ile İsrail arasında ateşkesin yürürlüğe gireceğini açıklamasının ardından dün yerel saatle 04.00'te Lübnan-Suriye sınırına saldırı düzenlemişti. Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh ise, İsrail'in Suriye ile olan üç kuzey sınır kapısına ilk kez saldırdığını belirtmişti. Suriye devlet haber ajansı ise, saldırıda 4 sivil ve 2 askerin öldüğünü, 12 kişinin de yaralandığını aktarmıştı.