İsrail, Şam'da Hava Saldırısı Düzenledi İddiası - Son Dakika
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İsrail, Şam'da Hava Saldırısı Düzenledi İddiası

İsrail, Şam\'da Hava Saldırısı Düzenledi İddiası

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki Mezze Havalimanı ile Seyyide Zeynep Mahallesi'ne hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü. İddiaya göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Mezze Havalimanı'nı ve Seyyide Zeynep Mahallesi'nde bir evi hedef aldı. Şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

09.02.2024 15:51
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İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki Mezze Havalimanı ile Seyyide Zeynep Mahallesi'ne hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, yerel saatle 14.30 sularında İsrail'e ait savaş uçaklarının Şam'daki Mezze Havalimanı'nı ve Seyyide Zeynep Mahallesi'nde bir evi hedef aldığını iddia etti.

Söz konusu iddiaya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye yönetiminden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'nde İran destekli grupların olduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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