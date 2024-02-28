İsrail'in Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'ne saldırı düzenlediği iddia edildi - Son Dakika
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İsrail'in Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'ne saldırı düzenlediği iddia edildi

İsrail'e ait savaş uçaklarının Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'nde iki noktayı hedef aldığı iddia edildi. Saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, bölgede İran destekli grupların bulunduğu biliniyor.

28.02.2024 23:09
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İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'ne saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'nde iki noktayı hedef aldığını iddia etti.

Saldırıya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye rejiminden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'nde İran destekli grupların olduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Suriye, İsrail, İran, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'ne saldırı düzenlediği iddia edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'ne saldırı düzenlediği iddia edildi - Son Dakika
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