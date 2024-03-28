İsrail'in Şam kırsalındaki bir binaya hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

A Milli Kadın Hentbol Takımı Karadağ ve Sırbistan maçlarına galibiyet için çıkacak

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki Karadağ ve Sırbistan maçlarına kesinlikle galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Buceschi, takımın Karadağ maçında doğru bir oyun sergilemeye çalışacaklarını ve gruptan çıkma adına büyük avantajları olduğunu belirtti. Oyuncuların performansı ve sakatlıklar hakkında da bilgi veren Buceschi, Karadağ ve Sırbistan maçlarına kazanmak için çıkacaklarını vurguladı. Milli hentbolcular da Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi tek hedef olarak gördüklerini ve seyircinin desteğinin önemli olduğunu ifade ettiler.