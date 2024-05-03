İsrail, Şam yakınlarındaki askeri bölgeye hava saldırısı düzenledi

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ŞAM, 3 Mayıs (Xinhua) -- Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in Perşembe gecesi işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bir askeri bölgeye hava saldırısı düzenlediğini, saldırıda 8 askerin yaralandığını ve maddi kayıplar yaşandığını açıkladı.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında daha fazla ayrıntı verilmezken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi başkent Şam'ın güneybatı kırsalında, tam olarak Kuneytra Vilayeti ve işgal altındaki Golan Tepeleri ile paylaşılan idari sınır boyunca patlamaların duyulduğunu bildirdi.

İngiltere merkezli gözlem grubuna göre, İsrail'e ait olduğundan şüphelenilen insansız hava araçları patlamaların ardından bölgede uçuş gerçekleştirdi. Gözlemevinin direktörü Rami Abdul-Rahman, şu anda eldeki tek bilginin bu olduğunu belirtti.

Suriye'deki İsrail saldırılarında geçen ay bir azalma yaşanırken, Suriye gözlemevi direktörü bunun 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğuna yapılan saldırıdan kaynaklandığını söyledi.

Gözlemevine göre hedef alınan bölgeler Hizbullah ve İran destekli milislerin kaleleri olarak biliniyor.