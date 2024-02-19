İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, Hamas ile Esir Takası Müzakerelerine Katılmayı Kabul Etti - Son Dakika
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İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, Hamas ile Esir Takası Müzakerelerine Katılmayı Kabul Etti

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, Hamas ile Esir Takası Müzakerelerine Katılmayı Kabul Etti

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Hamas ile esir takası müzakerelerine katılmayı kabul ettiğini açıkladı. Gantz, İsrailli esir yakınlarıyla buluşarak Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri kısa sürede evlerine getirecekleri vaadinde bulundu. Esir takası müzakereleri, İsrail'in tutumu nedeniyle sallantıda olsa da Gantz, koşullar uygun olduğunda Kahire'deki müzakerelere katılacaklarını belirtti.

19.02.2024 11:31
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İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, "koşullar uygun olduğunda" Hamas ile esir takası müzakerelerine katılacaklarını belirtti.

Yerel basında çıkan haberlere göre Gantz, evinin yakınında gösteri düzenleyen İsrailli esir yakınlarıyla buluştu.

Gantz, göstericilere Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri "kısa sürede" evlerine getirecekleri vaadinde bulundu.

İsrail'in tutumu nedeniyle sallantıda olan esir takası müzakerelerine ilişkin Gantz, "Koşullar uygun olduğunda Kahire'deki müzakerelere katılacağız." ifadesini kullandı.

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta bir toplantı yapılmıştı.

İsrail'in yanı sıra ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı toplantıdan hiçbir sonuç çıkmamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu toplantının ardından, Kahire'de düşük düzeyli yetkililerin katılacağı esir takası müzakereleri görüşmesine heyet göndermeyi reddetmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, Hamas ile Esir Takası Müzakerelerine Katılmayı Kabul Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, Hamas ile Esir Takası Müzakerelerine Katılmayı Kabul Etti - Son Dakika
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