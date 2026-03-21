İsrail Savaş Uçağına İran'dan Füze Saldırısı

21.03.2026 16:13
İsrail ordusu, İran'dan fırlatılan füzenin uçakta hasar oluşturmadığını açıkladı.

İsrail ordusu, İran semalarında bir savaş uçağına karadan havaya füze ateşlendiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre füze saldırısı savaş uçağında herhangi bir hasara neden olmadı.

Açıklamada, "İsrail savaş uçağının İran hava savunma sistemleri tarafından ateşlenen füzeye rağmen saldırısını tamamladığı" belirtildi.

Savaşın başlangıcından bu yana İsrail savaş uçaklarına birden fazla saldırı girişiminde bulunulduğu aktarıldı.

Öte yandan İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada ise, İsrail'e ait bir F-16 savaş uçağının ülkenin orta kesimlerinde hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca bugüne kadar 200 uçağın İran hava sahasında engellendiği vurgulandı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

