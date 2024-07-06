İsrail Savaş Uçakları Gazze\'de 5 Filistinliyi Öldürdü

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İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesiminde 3 bölgeyi hedef alması sonucu biri Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı, ikisi çocuk olmak üzere 5 Filistinli öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Nusayrat Mülteci Kampı ile Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Selahaddin Caddesi'ndeki UNRWA depolarından birinin yakınının hedef alınması sonucu hayatını kaybeden 3 kişi ile 20 yaralının hastaneye getirildiği belirtildi.

Sağlık yetkilileri ve görgü tanıkları da AA muhabirine yaptıkları açıklamada, naaşı hastaneye getirilenlerden birinin, UNRWA'nın depolarından birinin vurulması sonucu yaşamını yitiren UNRWA çalışanı olduğunu aktardı.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail savaş uçağının Gazze'nin orta kesimindeki Nefak bölgesinde Ebu Şaar ailesine ait bir evi bombaladığı kaydedildi.

Saldırıda 2 çocuğun öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen haberde, ölü ve yaralıların Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine götürdüğü ifade edildi.