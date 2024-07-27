İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinde sivillerin yaşadığı evlere düzenlediği saldırılar sonucu 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Refah kentinin kuzeyindeki Misbah bölgesinde sivilleri hedef aldı.
İsrail'in Misbah bölgesinde çok sayıda kişinin bulunduğu Mısri ailesine ait eve düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.
İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Absan beldesinde bir başka evi hedef aldı.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Son Dakika › Güncel › İsrail Savaş Uçakları Gazze'de Sivillerin Yaşadığı Evlere Saldırdı: 9 Ölü - Son Dakika
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