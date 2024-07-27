İsrail Savaş Uçakları Gazze'de Sivillerin Yaşadığı Evlere Saldırdı: 9 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Savaş Uçakları Gazze'de Sivillerin Yaşadığı Evlere Saldırdı: 9 Ölü

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinde sivillerin yaşadığı evlere düzenlediği saldırılar sonucu 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Refah kentinin kuzeyindeki Misbah bölgesindeki Mısri ailesine ait eve düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Ayrıca Han Yunus kentinin doğusundaki Absan beldesindeki bir başka ev de hedef alındı ve saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

27.07.2024 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinde sivillerin yaşadığı evlere düzenlediği saldırılar sonucu 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Refah kentinin kuzeyindeki Misbah bölgesinde sivilleri hedef aldı.

İsrail'in Misbah bölgesinde çok sayıda kişinin bulunduğu Mısri ailesine ait eve düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Absan beldesinde bir başka evi hedef aldı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Refah, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savaş Uçakları Gazze'de Sivillerin Yaşadığı Evlere Saldırdı: 9 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:55 Ankara’da kritik ziyaret Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi Ankara'da kritik ziyaret! Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi
09:51 ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek? İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş
09:14 Bursa’da Metro Raylarında Yürüyen Vatandaş Korku Dolu Anlar Yaşattı Bursa'da Metro Raylarında Yürüyen Vatandaş Korku Dolu Anlar Yaşattı
07:55 Kavuran sıcaklar devam ederken 14 kent için sağanak uyarısı Kavuran sıcaklar devam ederken 14 kent için sağanak uyarısı
10:58 Telefonu öldürüldüğü yerden bin kilometre uzakta bulundu Katili yakalatan korkunç detay Telefonu öldürüldüğü yerden bin kilometre uzakta bulundu! Katili yakalatan korkunç detay
10:36 ABD’de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu ABD'de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu
10:08 Aras Bulut İynemli’nin Deha’daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu Aras Bulut İynemli'nin Deha'daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu
09:23 Cinnet getirip akrabalarını öldürdü Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti Cinnet getirip akrabalarını öldürdü! Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti
08:41 Katı kişilik sendromuyla mücadele eden Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları’nda sahne aldı Katı kişilik sendromuyla mücadele eden Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları'nda sahne aldı
08:17 Siirt’te sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi Siirt'te sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi
07:48 Boşanacağı konuşulan Ebru Gündeş’ten fotoğraflı yalanlama geldi Boşanacağı konuşulan Ebru Gündeş'ten fotoğraflı yalanlama geldi
07:30 İstanbul hafta sonuna yağmurla uyandı İstanbul hafta sonuna yağmurla uyandı
04:34 Yaptığı kazayı inkar etti Uyanık sürücünün oyunu polis engeline takıldı Yaptığı kazayı inkar etti! Uyanık sürücünün oyunu polis engeline takıldı
02:05 Elektrik faciası davasında genel müdür ve yardımcıları için mahkemeden karar Elektrik faciası davasında genel müdür ve yardımcıları için mahkemeden karar
23:59 Beyazıt’ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi Beyazıt'ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 10:44:24. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Savaş Uçakları Gazze'de Sivillerin Yaşadığı Evlere Saldırdı: 9 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement