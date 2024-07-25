İsrail Savaş Uçakları Gazze'ye Saldırdı: 4 Ölü, Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika
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İsrail Savaş Uçakları Gazze'ye Saldırdı: 4 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 4 Filistinli öldü, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Bureyc Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlendi ve Zeytun Mahallesi'ne de yoğun ateş açıldı. İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası Hamas'ın saldırılarına karşılık verildiği belirtilirken, saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve sivil altyapı da tahrip edildi.

25.07.2024 07:01
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İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne gece düzenlediği saldırıda 4 Filistinli öldü, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Bureyc Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi, işgal güçlerince askeri araçlardan otomatik silahlarla Zeytun Mahallesi'nin doğu bölgelerine yoğun ateş açıldı.

Han Yunus'un kuzeyindeki El-Karara beldesinde, aralarında çocuk ve kadınların da yer aldığı 10 kişinin bulunduğu ev, işgal güçlerince abluka altına alındı.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlenen hava saldırısında 4 Filistinli öldü, kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi çeşitli şekillerde yaralandı.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 145 Filistinli öldü, 90 bin 257 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 683 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 589 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Savaş Uçakları Gazze'ye Saldırdı: 4 Ölü, Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika

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