İsrail Savaş Uçakları Lübnan\'ı Vurdu

BEYRUT, 10 Ağustos (Xinhua) -- İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Mansuri bölgesinde Kasımiye sulama kanalının üzerinde yer alan bir sulama menfezini vurdu. Litani Nehri İdaresi, pazar günü sabah saatlerinde düzenlenen saldırıyla, kilit önemde bir tarım altyapısının hedef alındığını belirtti.

İdareden yapılan açıklamaya göre, yıkılmış durumdaki Mansuri Köprüsü'nün yanında bulunan menfez, güney kıyısındaki yaklaşık 2.400 hektarlık meyve bahçesine su sağlayan Kasımiye-Rasulayn sulama projesi kapsamında yer alıyor.

Ekipler meydana gelen hasarı değerlendirirken, henüz olayla bağlantılı can kaybı bildirilmedi.

Kasımiye-Rasulayn projesi suyunu Litani Nehri'nden sağlıyor ve Gaziye'den Mansuriye'ye kadar yaklaşık 59 kilometre boyunca uzanıyor. İsrail savaş uçakları mart ayında nehir üzerine inşa edilmiş 10 köprü ve su kanalından sekizini imha etti.

Saldırı, sınır boyunca güvenlik düzenlemelerini ilerletmek ve haziran ayı sonlarında imzalanan Lübnan-İsrail çerçeve anlaşmasını uygulamak amacıyla salı-perşembe günleri İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen yedinci tur Lübnan-İsrail müzakerelerinin ardından yaşandı.