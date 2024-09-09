İsrail Lübnan'a Saldırdı: 4 Yaralı - Son Dakika
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İsrail Lübnan'a Saldırdı: 4 Yaralı

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Hanin beldesine düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırı sonucu yaralananlar hastanelere sevk edildi. Aynı beldeye sabaha karşı İHA'lar ile de saldırı gerçekleştirildi.

09.09.2024 12:46
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İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Hanin beldesine düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail savaş uçakları Nebatiye kentindeki Hanin beldesine gece saldırı düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının saldırısı sonucu yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere sevk edildi.

Aynı beldeye sabaha karşı İHA'lar ile de saldırı gerçekleştirilirken ülkenin güneyindeki Kefr Killa beldesi de havan toplarıyla vuruldu.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada da İsrail'in Lübnan ve Suriye sınırı yakınındaki Mayan Baruch bölgesine roket atışları yapıldığı ve bazı hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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