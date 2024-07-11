İsrail Savunma Bakanı, ABD'li yetkiliyle görüştü

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Tel Aviv'de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile bir araya geldi.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakanlık binasında görüşen Gallant ile McGurk, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını ve ateşkes müzakerelerini ele aldı.

İkili, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşma müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeyi istişare etti.

McGurk, bir kısmı gelecek günlerde İsrail'e gönderilmesi planlanan kritik askeri mühimmatın teslimatı konusunda Gallant'a bilgi verdi.

Gallant ise McGurk ve ABD yönetimine savunma işbirliğine verdikleri destek ve esirlerin serbest bırakılması konusunda teşekkür etti.