İsrail Savunma Bakanı: Gazze Şeridi'ne operasyonlar derinleştikçe esirlerin iadesi için anlaşmaya yakınız - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı: Gazze Şeridi'ne operasyonlar derinleştikçe esirlerin iadesi için anlaşmaya yakınız

İsrail Savunma Bakanı: Gazze Şeridi\'ne operasyonlar derinleştikçe esirlerin iadesi için anlaşmaya yakınız

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne yapılan askeri operasyonların derinleşmesiyle birlikte İsrailli esirlerin iadesi için gerçek bir anlaşmaya yaklaşıldığını savundu. Gallant, İsrail istihbaratının Hamas'ın en hassas noktalarına kadar sızdığını iddia etti ve Hamas'a ait mevzilerde ele geçirilen silah ve ekipmanların fotoğraflarını gösterdi. Gazze'deki saldırılarda binlerce Filistinli öldürüldü, hastane ve eğitim kurumları da hedef alındı.

11.02.2024 14:27
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Tel Aviv'in, "Gazze Şeridi'ne askeri operasyonları derinleştirdikçe İsrailli esirlerin iadesi için gerçek bir anlaşmaya ulaşmaya yakınlaştığını" savundu.

Gallant, İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan açıklamasında, İsrail istihbaratı sayesinde Gazze Şeridi'nde Hamas'ın en hassas noktalarına kadar sızdıklarını iddia etti.

Hamas'ın sahadaki savaş araç ve ekipmanlarını patlattıklarını iddia eden Gallant, bunların Hamas'ın kalbine kadar ilerlemeye yol açtığını öne sürdü.

Gallant, Gazze'deki operasyonlar her derinleştiğinde Tel Aviv'in İsrailli esirlerin iadesi için gerçek bir anlaşmaya ulaşmaya yakınlaştığını savundu.

Bakan ayrıca Hamas'a ait mevzilerde ele geçirildiği öne sürülen silah, cephane, iletişim araçları ve bilgisayarların fotoğraflarını gösterdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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