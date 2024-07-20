İsrail Savunma Bakanı: İran destekli Husiler tekrar saldırırsa aynı sonuçla karşılaşacaklar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Savunma Bakanı: İran destekli Husiler tekrar saldırırsa aynı sonuçla karşılaşacaklar

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran destekli Husilerin İsrail'i tekrar hedef almaları durumunda aynı sonuçla karşılaşacaklarını söyledi. Gallant, Husilerin İsrail'e 200'ün üzerinde saldırıda bulunduğunu ve ilk kez İsrail vatandaşlarına zarar verdiklerini dile getirdi. İsrail'in Hudeyde'deki limana düzenlediği saldırıyı Başbakan Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Halevi'nin yakından izlediğini belirten Gallant, misilleme yapılacağını vurguladı.

20.07.2024 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Yemen'in Kızıldeniz üzerindeki liman kenti Hudeyde'ye düzenlediği hava saldırısının ardından Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran destekli Husilerin İsrail'i tekrar hedef almaları durumunda aynı sonuçla karşılaşacaklarını söyledi.

Gallant, yayımlanan video mesajında, Yemen'in Kızıldeniz üzerindeki Hudeyde kentinde limana düzenlenen hava saldırısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Husilerin İsrail'e 200'ün üzerinde saldırıda bulunduğunu ve ilk kez İsrail vatandaşlarına zarar verdiklerini dile getiren Gallant, bu nedenle Hudeyde'yi hedef aldıklarını savundu.

Gallant, "İsrail vatandaşlarının kanının bir bedeli var. Bu, Lübnan'da, Gazze'de, Yemen'de ve diğer yerlerde açıkça ortaya kondu. Bize saldırmaya cesaret ederlerse, sonuç aynı olacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 2 bin kilometre uzağındaki Hudeyde'deki limana düzenlenen saldırıyı Başbakan Binyamin Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Hezi Halevi'nin yakından izlediğini belirten Gallant, "Şu anda Hudeyde'de yanan ateş, Orta Doğu'nun her yerinde görülüyor ve bunun önemi açık." dedi.

İsrail Ordusu sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Yemen'in Hudeyde kentindeki limanda Husilere ait "askeri hedefleri" vurduğu, İsrail'e karşı Husilerin düzenlediği yüzlerce saldırıya karşı misilleme yapıldığı duyurulmuştu.

Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında cuma yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İHA saldırısına "gerekli karşılığı vereceklerini" söylemişti.

Kaynak: AA

İsrail, İran, Savunma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı: İran destekli Husiler tekrar saldırırsa aynı sonuçla karşılaşacaklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:48 Erdoğan’ın KKTC’deki sözleri Yunanistan’ı karıştırdı: Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor Erdoğan'ın KKTC'deki sözleri Yunanistan'ı karıştırdı: Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor
19:14 İsrail savaş uçakları Yemen’i vurdu Bölgeden alevler yükseliyor İsrail savaş uçakları Yemen'i vurdu! Bölgeden alevler yükseliyor
18:49 8 bin liraya balık satıyorlar Yunanistan’a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf 8 bin liraya balık satıyorlar! Yunanistan'a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf
15:46 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Çocukluğumu yaşayamadım KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Çocukluğumu yaşayamadım
15:35 Erdoğan, Özel ve Bahçeli öğle yemeğinde buluştu CHP liderinden Büyükelçi Feyzioğlu’na tepki Erdoğan, Özel ve Bahçeli öğle yemeğinde buluştu! CHP liderinden Büyükelçi Feyzioğlu'na tepki
20:49 Hatay’ın Arsuz ilçesinde hissedilen sıcaklık 62,5 derece Hatay'ın Arsuz ilçesinde hissedilen sıcaklık 62,5 derece
18:57 Ağrı Dağı’na tırmanan 2 kişi sis ve tipide kayboldu Ağrı Dağı'na tırmanan 2 kişi sis ve tipide kayboldu
18:46 Türk donanmasından KKTC önlerinde 50 gemiyle gövde gösterisi Türk donanmasından KKTC önlerinde 50 gemiyle gövde gösterisi
17:26 Başkan müjdeyi verdi Beşiktaş’ta Talisca sesleri Başkan müjdeyi verdi! Beşiktaş'ta Talisca sesleri
17:21 Usta tiyatrocu Şener Kökkaya hayatını kaybetti Usta tiyatrocu Şener Kökkaya hayatını kaybetti
16:26 Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı! Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor
16:08 Nedeni daha bomba Wanda Nara’nın babası gözaltına alındı Nedeni daha bomba! Wanda Nara'nın babası gözaltına alındı
15:37 Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı
15:27 Evine misafir olan babasını öldürüp, kardeşini ağır yaraladı Evine misafir olan babasını öldürüp, kardeşini ağır yaraladı
15:22 Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları temalı ayakkabı kampanyasından Filistin yanlısı model Bella Hadid’i çıkardı, karar İsrail’in tepkisi sonrası alındı Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları temalı ayakkabı kampanyasından Filistin yanlısı model Bella Hadid'i çıkardı, karar İsrail'in tepkisi sonrası alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 22:42:01. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Savunma Bakanı: İran destekli Husiler tekrar saldırırsa aynı sonuçla karşılaşacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement