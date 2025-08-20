İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal planını onayladı - Son Dakika
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal planını onayladı

İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze\'yi işgal planını onayladı
20.08.2025 09:43
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladı. Bu gelişme üzerine ordu, 60 bin yedek askeri göreve çağırdı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladı. Plan kapsamında yaklaşık 1 milyon Filistinlinin bölgenin güneyine sürülmesi öngörülüyor.

"GİDEON'UN SAVAŞ ARABALARI II" OPERASYONU

İşgale yönelik hazırlıkların, "Gideon'un Savaş Arabaları II" adı verilen operasyon kapsamında yürütüleceği açıklandı. İsrail daha önce 17 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ndeki işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için "Gideon'un Savaş Arabaları" operasyonunu başlatmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal planını onayladı

60 BİN YEDEK ASKER SİLAH ALTINA ALINIYOR

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Savunma Bakanı Katz'ın onayının ardından ordu 60 bin yedek askeri göreve çağırma kararı aldı. Ancak çağrılan askerlerin tamamının Gazze operasyonuna dahil edilmeyeceği, saldırıların sürmesi halinde bu sayının 130 bine çıkarılabileceği bildirildi. Kararın, Katz'ın Genelkurmay Başkanı Zamir ve ordu kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından alındığı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal planını onayladı

NE OLMUŞTU?

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazzekentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı. Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

İsrail, Güncel, Güncel, Gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • sehmus fatih:
    hadi konuşun konuşmaktan başka biley yok eyleme geçmek lazım ey yalan dünya 17 1 Yanıtla
  • sehmus fatih:
    dünya susar. osmanlı torunu harekete geçer! 6 3 Yanıtla
  • akil:
    israil var oldukça hep işgal edecek, Ortadoğu’da küçük bir anlaşmazlık görse hemen değerlendirecek.. 3 0 Yanıtla
  • Albaraka Kürt:
    Pınar Altuğ'da yoga yapsın kına yaksın. Nasıl bir dünya bu be 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
08:41
