İsrail Savunma Bakanı'ndan Savaşa Hazırlık Çağrısı

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(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'ın Güney sınırında konuşlandırılan İsrail Ordusu'na ait 98. Tümen komuta kademesiyle durum değerlendirmesi yaptı. Bakan Gallant savaşın bir sonraki aşamasına geçilmesi için çağrıda bulundu.

İsrail medyasına göre Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan sınırında bulunan 98. Tümende durum değerlendirmesi yaptı. Gallant, 98. Tümen ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin şu ana kadar kaydettiği ilerlemeyi gözden geçirdi. Gallant savaşın bir sonraki aşamasına geçilmesi için çağrıda bulundu.

Gallant, "Aslında düşmanı tüm temas noktalarında yenme aşamasındayız. Şimdi tünelleri ve mühimmat depolarını imha etme, Hizbullah'ı etkisiz hale getirme sürecine geçiyoruz. Görevi tamamlamaya yaklaşıyoruz, ancak yapılacak daha çok iş var. İsrail Savunma Kuvvetleri daha fazla görev için hazırlık yapıyor. Aynı zamanda bu operasyon düzgün bir şekilde sürdürülüyor" diye konuştu.