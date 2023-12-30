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İsrail Savunma Bakanı ve Savaş Kabinesi Üyesi Basın Toplantısına Katılmayı Reddetti - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı ve Savaş Kabinesi Üyesi Basın Toplantısına Katılmayı Reddetti

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun düzenlediği basın toplantısına katılmayı reddettiği belirtildi. Savaş Kabinesi içinde savaşın komutası ve esir takası konularında anlaşmazlıklar yaşanırken, Galant ve Gantz'ın bu kararı neden aldığına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail Savunma Bakanı ve Savaş Kabinesi Üyesi Basın Toplantısına Katılmayı Reddetti
30.12.2023 - 22:37,
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun düzenlediği basın toplantısına katılmayı reddettiği belirtildi.
İsrail'de 7 Ekim sonrası Netanyahu liderliğinde kurulan ve Gantz ile Galant'ın da üyesi olduğu Savaş Kabinesi içinde savaşın komutası ve esir takası konularında anlaşmazlıklar yaşanıyor.
Söz konusu ülkenin medyasına göre bu anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın X sosyal medya platformundaki açıklamada, Galant ve Gantz'ın Netanyahu'nun Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısına katılmayı reddettikleri ifade edildi.
Açıklamada Galant ve Gantz'ın bu kararı neden aldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA
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