İsrail Savunma Bütçesi 12,5 Milyar Dolar Artırıldı - Son Dakika
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İsrail Savunma Bütçesi 12,5 Milyar Dolar Artırıldı

17.07.2025 15:50
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İsrail, Savunma Bakanlığına 2025-2026 dönemi için 12,5 milyar dolar ek bütçe onayladı.

İsrail Maliye Bakanlığı, 2025-2026 döneminde Savunma Bakanlığının talebi olan 42 milyar İsrail şekeli (yaklaşık 12,5 milyar dolar) değerindeki ek bütçeyi onayladı.

İsrail Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in devam eden saldırılarının doğurduğu ihtiyaçlar doğrultusunda ek savunma bütçesi onaylandı.

Maliye Bakanlığının İran'a düzenlenen ve İsrail'in Gazze'de genişlettiği saldırılar karşısında Savunma Bakanlığının talebi üzerine 2025-2026'da savunmaya ek 12,5 milyar dolar bütçe sağlayacağı aktarıldı.

İsrail'in 2025 bütçesindeki yaklaşık 32,4 milyar dolarla en büyük kalem savunma bütçesi böylece yaklaşık üçte bir oranında artırıldı.

İsrail basınındaki haberlere göre ek bütçeyi başlangıçta onaylamak istemeyen Maliye Bakanlığı, İsrail ordusunu "keyfi harcama yapmakla" suçladı.

Maliye Bakanlığının duyurusunda bütçenin onaylanmasının yanı sıra denetim mekanizmalarının sıkılaştırılacağı vurgulandı.

İsrail hava savunma füzesi üretimine hız veriyor

İsrail Savunma Bakanlığı, ayrıca yerli üretim hava savunma sistemi Arrow-3 füze üretimi için İsrail Uzay Havacılık İdaresine (IAI) sipariş verdi.

Savunma Bakanlığı, verdiği yeni siparişin boyutuna ilişkin bilgi paylaşmadı ancak yapılan açıklamada "önemli miktar" bilgisi yer aldı.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan 12-24 Haziran tarihleri arasındaki çatışmalarda, İsrail üretimi Arrow-3 hava savunma sistemi, İran'dan fırlatılan balistik füzelerin önlenmesinde yoğun biçimde kullanılmıştı.

Arrow-3 hava savunma sisteminin bir füzesinin 2-3 milyon dolar maliyete ulaştığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bütçesi 12,5 Milyar Dolar Artırıldı - Son Dakika

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