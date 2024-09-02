İsrail Sefarad Hahambaşı, Gazze'deki esir takası için çağrıda bulundu

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İsrail Sefarad Hahambaşı Yitzhak Yosef, binlerce Filistinlinin salıverilmesi karşılığında olsa dahi Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşmasının yapılması çağrısı yaptı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre Sefarad Hahambaşı Yosef, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ölü bulunan İsrailli esirlerinden birinin cenaze törenine katıldı.

Cenaze töreni sonrasında basına konulan Yosef, "Kaçırılanların kurtarılması için yüzlerce veya binlerce kişinin salıverilesi de dahil, her şeyin yapılması gerek." dedi.

Yosef, Gazze'de tutulan tüm rehinelerin geri getirilmesi için var olan güçleriyle çalışmaları gerektiğinin altını çizdi.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığı duyurulmuştu.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze- Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının, müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere, can kaybı 40 bini aşarken, bölgedeki insanlık felaketi gün geçtikçe daha da derinleşiyor.