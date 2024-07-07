İsrail, serbest bıraktığı Filistinlileri infaz etti

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Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yardımların ulaştırılmasında çalışırken alıkoyduğu 4 Filistinliyi, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı yakınlarında salıverdikten kısa süre sonra infaz etmesini kınadı.

Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin infaz ettiği Filistinlilerle ilgili ilk bilgilerin söz konusu saldırıdan kurtulan bir kişiden alındığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'yi karadan işgal sürecinde alıkoyarak çeşitli işkenceler yaptığı 4 Filistinlinin, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda serbest bırakıldıktan hemen sonra infaz edilmesine tepki gösterildi.

İnsani yardım tırlarının güvenliğinden sorumlu Filistinlilerin infaz edildiği sırada ellerinin bağlı olduğu ve vücutlarında işkence izlerine rastlandığı kaydedilen açıklamada, bu cinayetle, İsrail'in 275 gündür Gazze halkına yönelik soykırım ve infaz suçlarına yenisinin eklendiği vurgulandı.

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyinde yardımların ulaştırılmasında çalışırken alıkoyduğu, dün serbest bırakılmalarının hemen ardından hedef aldığı Filistinlilerden 3'ünün cansız bedenine bugün, birine ise dün Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı yakınlarında ulaşılmıştı.

Naaşlarına ulaşılan Filistinlilerin İsrail tarafından serbest bırakılmalarının hemen ardından Refah'ın doğusunda top mermisiyle vurulduğu aktarılmıştı.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde 5 gün önce alıkoyduğu ve dün serbest bıraktığı yaklaşık 15 Filistinliye saldırı düzenlemişti. Ölen ve yaralananların olduğu saldırıdan bazı kişiler kaçarak kurtulabilmişti.

Saldırıdan kurtulan ve isminin açıklanmasını istemeyen Filistinli, 5 gün önce Refah'ın doğusundaki Gazze Havalimanı bölgesinde yardım tırlarının gelişini bekledikleri sırada İsrail güçlerince alıkonulduklarını söylemişti.

Kendisiyle beraber yaklaşık 15 Filistinlinin 4 gündür tutulduklarını ve dün salıverildiklerini ifade eden Filistinli, bırakıldıktan bir süre sonra Refah kentinde İsrail güçlerinin kendilerini hedef alarak topçu saldırısı düzenlediğini, aralarından 7 kişinin öldüğünü ve yaralandığını, diğerlerinin ise olay yerinden kurtulabildiğini anlatmıştı.

İsrail esaretinde zor günler geçirdiklerini ifade eden Filistinli, "İsrail askerleri bizi alıkoyduktan sonra türlü işkenceler yaptı. Fiziksel işkence gördük, aşağılandık. Alıkonulanları yere yatırarak ayaklarıyla bastılar, üzerlerine idrarlarını yaptılar." demişti.

Filistinli esirler ağır işkencelere maruz kalıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kara saldırılarına başlamasından bu yana aralarında kadın, çocuk, sağlık ve sivil savunma çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Bunlardan bazıları daha sonra serbest bırakılırken, diğerlerinin akıbeti ise bilinmiyor.

İsrail güçlerinin alıkoyduğu ve sonrasında serbest bıraktığı Filistinlilerin ifadelerine göre, gözaltı süresi boyunca İsrail ordusu tarafından darp, işkence, hakaret ve sorguya maruz kalınıyor.