İsrail, Sivil Savunma Ekiplerini Hedef Aldı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki En-Nakura kasabasında enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışması yürüten sivil savunma ekiplerini topçu ateşiyle hedef aldı ve ateşkes anlaşmasını bir kere daha ihlal etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Sivil Savunma ekiplerinin Nakura'da enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları sırasında İsrail topçu bombardımanına maruz kaldığı belirtildi.

Haberde ayrıca İsrail güçlerinin sivil savunma ekiplerinin yakınlarında patlayıcı yüklü bir insansız hava aracını patlatması sonucunda sivil savunma ekiplerinin olay yerinden geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, bu saldırısıyla 27 Kasım'dan bu yana toplam 130 ihlale imza atmış oldu.

Sivil Savunma ekipleri enkaz altından 16 kişinin cansız bedenini çıkardı

NNA'nın diğer bir haberinde, Lübnan Sivil Savunma ekiplerinin, 9'u Şema kasabasından, 6'sı Beyyada'dan ve 1'i Nakura'dan olmak üzere Güney Valiliği'ndeki 3 kasabada enkaz altından 16 kişinin cansız bedenini çıkardığı belirtildi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.