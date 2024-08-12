İsrail, sivil sığınağına dönüşmüş okula saldırdı - Son Dakika
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İsrail, sivil sığınağına dönüşmüş okula saldırdı

İsrail'in binlerce sivilin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda insanların sabah namazı kıldığı belirtildi. Saldırıda yaralananlar için yeterli sağlık hizmeti bulunmuyor.

12.08.2024 21:23
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Miller (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) raporunda, İsrail'in hafta sonu, binlerce sivilin sığındığı bir okula düzenlediği saldırı esnasında "insanların sabah namazı kıldığı" vurgulandı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, İsrail'in 100 Filistinliyi katlettiği okul saldırısıyla ilgili OCHA raporunu gazetecilere okudu.

Haq, İsrail'in 10 Ağustos'ta Et-Tabiin isimli okula yaptığı saldırıyla ilgili, "Saldırı sırasında okul bir sığınağa dönüşmüş durumdaydı. Bildirildiğine göre yüzlerce yerinden edilmiş aileye ev sahipliği yapıyordu ve insanlar okulun dua salonunda sabah namazını kılıyordu." dedi.

Saldırıda yaralananların Gazze Şeridi'nde kısmen işlevsel kalan bir hastaneye getirildiğini söyleyen Haq, söz konusu hastanede yaralılar için "yeterli ilaç, temiz su ve yatak" bulunmadığını belirtti.

Haq, saldırıdan sağ kurtulan çocuklara ve ebeveynlerine "psikolojik ilk yardım ve psiko-sosyal destek" sağlandığını söyledi.

Farhan Haq, "Bu en azından her biri barınak görevi gören bir okula yapılan 21'inci saldırı. 4 Temmuz'dan bu yana, bu saldırılar kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere en az 274 kişinin ölümüyle sonuçlandı." diye konuştu.

Haq ayrıca, İsrail'in tahliye emirlerinden etkilenen 23 bölgenin toplamda yaklaşık 305 kilometrekarelik bir alanı kapladığı ve bunun, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 84'üne karşılık geldiği bilgisini paylaştı.

İsrail'in son okul saldırısı

İsrail ordusu 10 Ağustos'ta, Gazze kentindeki Derac Mahallesi'nde binlerce sivilin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na Filistinliler sabah namazı için avluda toplandığı sırada hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, en az 100 Filistinli yaşamını feci biçimde yitirmişti.

Bölgede görev yapan gazeteciler, sağlık ve sivil savunma ekipleri, etrafa saçılmış bazıları yanmış cesetlerin ortasında yaşanan felaketi kelimelerle aktarmakta güçlük çekmişti. Sosyal medyada, okula düzenlenen saldırı sonrasında alevler yükselirken Filistinlilerin çığlıklarının duyulduğu görüntüler paylaşılmıştı.

İsrail ordusu bu saldırı için de "Hamas'ın söz konusu okulu karargah olarak kullandığı iddiasını" ortaya atmış, Hamas ise İsrail'in bu tarz saldırılar için "sahte bahaneler uydurduğunu" açıklamıştı.

İsrail'in saldırısının, arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'dan, "Gazze Şeridi'nde bir an önce ateşkes sağlanmalı" çağrısından birkaç gün sonra gelmesi dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

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