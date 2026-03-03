İsrail, Suriye'de 3 Sivil Alıkoydu - Son Dakika
Son Dakika

İsrail, Suriye'de 3 Sivil Alıkoydu

03.03.2026 15:58
İsrail, Kuneytra'da kurduğu kontrol noktasında 3 sivili alıkoydu ve bölgedeki saldırılarına devam ediyor.

İsrail, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ili kırsalında ilerleyerek kurduğu geçici kontrol noktasında 3 sivili alıkoydu.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusu, Kuneytra'nın güneyindeki Kodna ve Asbah köyleri arasında kontrol noktası kurdu.

İsrail askerleri burada aynı aileden 3 sivili alıkoydu.

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda Kuneytra ilinde 40'tan fazla kişiyi alıkoyarken 9 askeri üs inşa ederek yaklaşık 12 bin dönümlük araziyi de işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Suriye'de 3 Sivil Alıkoydu - Son Dakika

16:03
