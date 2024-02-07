İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki hedeflere füze saldırısı düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki hedeflere füze saldırısı düzenledi

İsrail, Suriye\'nin Humus kentindeki hedeflere füze saldırısı düzenledi

İsrail'in Suriye'nin orta kesimindeki Humus kentinde birtakım hedeflere füze saldırısı düzenlediği bildirildi. Suriye Savunma Bakanlığı, saldırının Humus kenti ile civarındaki çeşitli bölgeleri hedef aldığını belirtti. Suriye hava savunma sistemleri birkaç füze saldırısını önleyip imha ederken, bazı füzeler El Kuseyr kırsalına düşerek bölgede yangınlara neden oldu. Saldırı sonucunda 5 kişi yaralandı.

07.02.2024 12:49  Güncelleme: 12:51
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ŞAM, 7 Şubat (Xinhua) -- İsrail'in Çarşamba günü gece saatlerinde Suriye'nin orta kesimindeki Humus kentinde birtakım hedeflere füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, Çarşamba günü yerel saatle 00.30 civarında Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus bölgesinden gerçekleştirilen saldırının Humus kenti ile civarındaki çeşitli bölgeleri hedef aldığını belirtti.

Suriye hava savunma sistemleri birkaç füze saldırısını önleyip imha ederken, bazı füzeler El Kuseyr kırsalına düşerek bölgede yangınlara neden oldu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırı sonucunda Humus ve kırsalında dokuz patlama sesi duyulduğunu belirtti.

Yerel medya, saldırıda El-Hamra Caddesi'nde bir binanın çökmesi sonucu 5 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bu saldırı, İsrail'in Suriye'deki askeri bölgelere düzenlediği bir dizi saldırının sonuncusu oldu.

Gözlemevi, İsrail'in ayrıca Humus'un dış mahallelerinde Lübnan Hizbullah'ına ait mevzileri de bombaladığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua

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