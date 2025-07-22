İsrail Tabipler Birliği'nden Gazze'ye Yardım Çağrısı

İsrail ordusunun 21 aydır düzenlediği saldırılarla Gazze Şeridi'nde sivilleri öldürmesine ve sağlık kurumlarını hedef almasına sessiz kalan İsrail Tabipler Birliği, ilk kez Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e tıbbi yardımların bölgeye girişine izin vermesi çağrısında bulundu.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Tabipler Birliği Başkanı Profesör Zion Hagai, Genelkurmay Başkanı Zamir ile orduya bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nin (COGAT) başındaki Tümgeneral Ghassan Alian'a çağrıda bulunarak Gazze Şeridi'ne insani ve tıbbi yardım girişine izin verilmesi gerektiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye insani ve tıbbi yardım girişini "bu malzemelerden silah üretilebileceği" iddiasıyla engellediği yönündeki haberlere atıf yapan Hagai, İsrail ordusunun "güvenliğe ilişkin kaygılarının" farkında olduğunu ifade etti.

Hagai, "Tıp etiği ilkelerine ve halk sağlığı kaygılarına inanan bir kuruluş olarak, Gazze'deki sivil nüfus için tıbbi ekipman ve temel insani koşulların sağlanması gerekliliğini vurgulamak isteriz." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun 21 aydır Gazze Şeridi'nde hastaneleri bombalaması ve insani yardım ambargosuna karşı bugüne kadar sessiz kalan Tabipler Birliği, ilk kez insani ve tıbbi yardımların bölgeye girmesi çağrısı yaptı.

Hagai, Genelkurmay Başkanı Zamir'e yaptığı çağrıda ayrıca "insani yardım almak için bekleyen Filistinlilerin öldürülmesinin ciddi bir etik ve uluslararası hukuk ihlali olduğu" uyarısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığının Gazze'de pazar günü insani yardım bekleyen en az 73 kişinin öldürüldüğü yönündeki açıklamasına işaret eden ???????Hagai, "Eğer bu doğruysa, tıp etiği ve uluslararası hukukun ciddi bir ihlalini teşkil etmektedir." dedi.

İsrail'in tıbbi yardım ambargosu Filistinlilerin yaşamını doğrudan tehdit ediyor

İsrail'in insani yardım, ilaç ve yakıt girişini kısıtladığı Gazze'de, hastanelere yakıtın ulaştırılamaması tıbbi cihazlarla bakımı sağlanan hasta ve yaralıların hayatını doğrudan tehdit ediyor.

İsrail ordusu, uyguladığı sıkı ablukanın yanı sıra okul, hastane ve yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef almaya devam ederek Gazze Şeridi'nde insani felakete neden oluyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 36 hastane ve 96 sağlık merkezinin çoğu ya yıkıldı ya da hizmet dışı kaldı.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.???????