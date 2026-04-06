İsrail, Tahran'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a gece boyu düzenlediği hava saldırılarında 3 havalimanını vurduğunu öne sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran Hava Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun altyapısını hedef almayı sürdürdükleri savunuldu.

Açıklamada, onlarca İsrail savaş uçağının dün gece Tahran'a düzenlediği hava saldırılarında "Mehrabad, Behram ve Azmayeş havalimanlarını hedef aldığı" iddiasına yer verildi.

Aralarında sivil iç hat uçuşları için hizmet veren Mehrabad Havalimanı'nın da olduğu havalimanlarının askeri amaçlarla kullanıldığını savunan açıklamada, düzinelerce uçak ve helikopterin yanı sıra pistlerin ve askeri altyapının vurulduğu ileri sürüldü.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.