İsrail, Tahran'a Hava Saldırısı Düzenledi

06.04.2026 18:19
İsrail ordusu, İran'ın Tahran'daki 3 havalimanına gece operasyonu gerçekleştirdiğini açıkladı.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a gece boyu düzenlediği hava saldırılarında 3 havalimanını vurduğunu öne sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran Hava Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun altyapısını hedef almayı sürdürdükleri savunuldu.

Açıklamada, onlarca İsrail savaş uçağının dün gece Tahran'a düzenlediği hava saldırılarında "Mehrabad, Behram ve Azmayeş havalimanlarını hedef aldığı" iddiasına yer verildi.

Aralarında sivil iç hat uçuşları için hizmet veren Mehrabad Havalimanı'nın da olduğu havalimanlarının askeri amaçlarla kullanıldığını savunan açıklamada, düzinelerce uçak ve helikopterin yanı sıra pistlerin ve askeri altyapının vurulduğu ileri sürüldü.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İsrail Ordusu, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Tahran, İsrail, İran, Son Dakika

17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı 17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı
ABD’de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran’ın “tuzak“ kurduğu şüphesi ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın "tuzak" kurduğu şüphesi
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
Hizbullah’ın “İngiliz savaş gemisini hedef aldığı“ iddiası Hizbullah'ın "İngiliz savaş gemisini hedef aldığı" iddiası
Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı

19:13
Galatasaray’dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu
Galatasaray'dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
18:33
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı
18:30
Savaş sürerken Trump’tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
18:08
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
17:52
İran’dan ateşkes teklifine resmi yanıt İşte Tahran’ın ABD’den talepleri
İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! İşte Tahran'ın ABD'den talepleri
