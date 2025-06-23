İsrail Tahran'a Saldırdı

İsrail'in Tahran'a yönelik son saldırısında konutların, elektrik dağıtım binasının ve Evin Hapishanesi'nin hedef alındığı, başkentin bazı bölgelerinde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

İran devlet televizyonu, İsrail'in Tahran'a yönelik saldırısında birçok noktanın hedef alındığını belirtti.

Hedef alınan yerler arasında konutların, elektrik dağıtım binasının ve Evin Hapishanesi'nin de olduğu aktarılan haberde, saldırıların Tahran'ın kuzeyinde yoğunlaştığı kaydedildi.

Elektrik dağıtım binasına yapılan saldırının ardından başkentin bazı bölgelerinde kısa süreli elektrik kesintilerinin yaşandığı bilgisi verildi.

??İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.