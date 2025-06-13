İsrail Tahran\'a Saldırdı, Üst Düzey İran Askeri Öldü

- İsrail'den Tahran'a hava saldırısı: Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami hayatını kaybetti

TAHRAN - İran basını, İsrail'in başkent Tahran'a düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Atom Enerjisi Kurumu eski Başkanı Feridun Abbasi ve nükleer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran devlet televizyonu İsrail'in Tahran'da bazı hedeflere yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırıda Tahran'ın birçok bölgesindeki sivil yerleşim yerlerinin ve önemli isimlere ait bazı konutların hedef alındığı belirtildi. Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığı ile bilinen Tasnim Haber Ajansı, İsrail'in başkent Tahran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Atom Enerjisi Kurumu eski Başkanı Feridun Abbasi ve nükleer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Saldırının ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sivil can kayıplarının da olduğu görüldü. Devlet televizyonu muhabiri, olay yerinden yaptığı yayında bir kadın ve bir çocuğun hayatını kaybettiğini aktardı.

Öte yandan Resmi haber ajansı İRNA, İsrail saldırısında öldüğü iddia edilen İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin ise hayatta olduğunu ve İsrail'e verilecek karşılığı değerlendirmek üzere savaş odasında bulunduğunu bildirildi. Haberde, "Gelen bilgilere göre Bakıri şu anda savaş odasında bulunuyor ve bazı haberlerin aksine kendisine herhangi bir zarar gelmemiştir" ifadelerine yer verdi.

Hava sahası kapatıldı

Sivil Havacılık Kurumu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Değerli vatandaşlarımızdan, havalimanlarına şahsen gitmekten kaçınmaları ve uçuşların son durumunu medya aracılığıyla takip etmeleri rica olunur" ifadeleri kullanıldı.