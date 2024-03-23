İsrail Tankları Gazze Şeridi'ne Girdi - Son Dakika
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İsrail Tankları Gazze Şeridi'ne Girdi

İsrail Tankları Gazze Şeridi\'ne Girdi

İsrail ordusuna ait onlarca tank, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısındaki Mevasi el-Karara bölgesine aniden girdi. İsrail tankları ve askeri araçları, Filistin Un Şirketi'nin doğusundan Han Yunus ve Deyr el-Belah kentleri arasına girerek Mevasi el-Karara bölgesine ulaştı. Ordu, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı çadırlarla dolu bölgeye ateş açarken, can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İsrail askeri buldozerlerinin de yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını ve binalarını yıktığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 32 bin 70 Filistinli öldürüldü, binlerce ölü olduğu bildirilirken, sivil altyapı da tahrip ediliyor.

23.03.2024 13:02  Güncelleme: 13:04
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İsrail ordusuna ait onlarca tank, bu sabah erken saatlerde aniden Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısındaki Mevasi el-Karara bölgesine girdi.

İsrail tankları ve askeri araçları, Filistin Un Şirketi'nin doğusundan Han Yunus ve Deyr el-Belah kentleri arasına girerek Mevasi el-Karara bölgesine ulaştı.

Ordu, makineli tüfek ve tanklarla, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı çadırlarla dolu Mevasi el-Karara bölgesine ateş açarken, can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Görgü tanıklarına göre bu ani saldırı ve bombalama, yüzlerce Filistinlinin Deyr el-Belah veya Refah kentine doğru bir kez daha kaçmasına yol açtı.

İsrail askeri buldozerlerinin bu bölgede, yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını ve binalarını buldozerlerle yıktığı belirtildi.

İsrail'in güvenli olduğunu iddia ettiği ve Filistinlileri sığınmaya yönlendirdiği bölgeler arasında Mevasi el-Karara de yer alırken, yaklaşık iki aydır neredeyse her gün burası da bombalanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 32 bin 70 Filistinli öldürüldü, 74 bin 298 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Ordu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Tankları Gazze Şeridi'ne Girdi - Son Dakika

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