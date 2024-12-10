İsrail Tankları Suriye\'ye Girdi

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(ANKARA) - Yerel kaynaklar, İsrail tanklarının Suriye-İsrail sınırındaki silahtan arındırılmış tampon bölgeyi geçtiğini ve Şam'a yaklaşık 20 kilometre mesafede görüldüğünü bildirdi.

Lübnan merkezli El Mayadeen, İsrail ordusuna ait tankların bu hafta başında İsrail birliklerini konuşlandığı silahtan arındırılmış tampon bölgeyi geçtiğini ve Suriye'nin başkentine 21 kilometre mesafede bulunan güneydeki Katana köyü yakınlarında mevzilendiğini duyurdu. Katana köyü, Suriye'nin Lübnan sınırına yakın mesafede bulunuyor. Şam'ın merkezi ve İsrail ile Suriye arasındaki tampon bölge arasında yaklaşık 60 kilometre mesafe bulunuyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise henüz bu iddiaya dair bir açıklama yapmadı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, hafta sonu yaptığı açıklamada, İsrail'in "Suriye topraklarına asker konuşlandırdığını" ifade etmiş, ancak ayrıntı paylaşmamıştı. 8 Aralık sabahı, İsrail ordusu Suriye sınırındaki tampon bölgede güçlerini konuşlandırdığını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya göre, bu adımlar ülkedeki son gelişmeler nedeniyle ve savunma amaçlı olarak atıldı.

İsrail Hava Kuvvetleri de hafta sonu boyunca, Suriye'deki silahlı muhalefetin eline geçebilecek ve İsrail tarafından stratejik tehdit olarak görülen, Suriye hükümetine ait askeri varlıkları yok etmek amacıyla Suriye'deki hedeflere saldırılar düzenlediğini açıklamıştı.