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İsrail, Tony Blair'i Gazze Şeridi'nden Filistinli mültecileri kabul etmeye ikna etmek için arabulucu olarak atamayı planlıyor - Son Dakika
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İsrail, Tony Blair'i Gazze Şeridi'nden Filistinli mültecileri kabul etmeye ikna etmek için arabulucu olarak atamayı planlıyor

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in Gazze Şeridi'nden yerinden edilen Filistinliler konusunda İsrail ile Batılı ülkeler arasında arabuluculuk yapması için atamayı planladığını iddia etti. Blair'e yakın bir kaynak ise bu iddiaları yalanladı. Blair'in Orta Doğu'daki kararları, özellikle Irak'ın işgaline verdiği destek, hala tartışma konusu.

İsrail, Tony Blair\'i Gazze Şeridi\'nden Filistinli mültecileri kabul etmeye ikna etmek için arabulucu olarak atamayı planlıyor
01.01.2024 - 04:35,  Güncelleme: 04:38
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İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail'in, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'i "Batılı ülkeleri savaşın bitiminden sonra Gazze Şeridi'nden Filistinli mültecileri kabul etmeye ikna etmesi için" arabulucu olarak atamayı planladığını iddia etti.

Kanal 12 televizyonunun haberinde, Blair'in geçen hafta İsrail'e gizli bir ziyarette bulunduğu, bu konuyu görüşmek üzere Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile gizli toplantılar yaptığı ileri sürüldü.

Haberde, Blair'in yaptığı görüşmelerde, Gazze Şeridi'nden yerinden edilen Filistinliler konusunda Blair'in İsrail ile Batılı ülkeler arasında arabuluculuk yapması fikrinin gündeme geldiği iddia edildi.

Kanal 12'nin haberine yalanlama

Öte yandan Blair'e yakın bir kaynak ise Jerusalem Post gazetesine yaptığı açıklamada, Kanal 12'nin haberinde yer alan bilgileri yalanladı.

Blair'in Filistinlilerin yerinden edilmesiyle bağlantısı olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ifade eden kaynak, böyle bir tartışmanın hiçbir zaman gerçekleşmediğini ve Blair'in böyle bir öneriyi tartışmayacağını söyledi.

İsrail medyasında 14 Kasım 2023'te de eski İngiltere Başbakanı Blair'in "Gazze'ye insani koordinatör olarak görevlendirilmek istendiği" iddia edilmiş ve iddia yalanlanmıştı.

Blair'in Orta Doğu karnesi

İngiltere'de 1997-2007 döneminde iktidarda bulunan Blair yönetiminin izleri, bugün Orta Doğu'da hala görülebiliyor.

Blair'in Orta Doğu'ya yönelik verdiği kararların bugüne etkileri düşünüldüğünde en başta Irak'ın işgaline yönelik kararları dikkati çekiyor.

Irak'ın 2003'te ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgaline verdiği destek nedeniyle eleştirilen Blair'in, dönemin ABD Başkanı George Bush'a İngiliz Parlamentosunun onayını almadan destek güvencesi verdiği 2016'da açıklanan Chilcot Raporu'nda ortaya konmuştu.

30 bin İngiliz askerinin katıldığı Irak'ın işgalinde, 200 binden fazla Iraklı ile 200'e yakın İngiliz askeri hayatını kaybetmişti.

Chilcot Raporu'nda, Blair'in, Irak'taki kitle imha silahlarıyla ilgili parlamentoyu yanlış yönlendirdiği ortaya konulurken; Blair düzenlediği basın toplantısında, pişmanlık ve keder yaşadığını belirterek özür dilemişti.

Blair, Afganistan'ın işgalinde de ABD'nin yanında yer almış, ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararını ise "Batı'ya olan inanç zayıflar." diyerek eleştirmişti.

Kaynak: AA
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